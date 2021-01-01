Hakkari'de Vefa Sosyal Destek Grubu görev başında

Hakkâri Valiliği, korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için kurduğu "Vefa Sosyal Destek Grubu", 80 saatlik kısıtlamada da aileleri yalnız bırakmadı. Genel bir ihbar telefonu üzerine Hakkari Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi ve başındaki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü M. Sait Abdullahoğlu hemen harekete geçti. Keklikpınar Mahallesi'nde tek odalı bir evde yaşam mücadelesi veren kronik ve zihinsel engelli çocukları bulunan 9 nüfuslu Temel ailesine gıda ve giyim yardımında bulundular.

Biçer Mahallesi'nde ikamet eden ve karantinada bulunan kronik hastası 8 nüfuslu Demir ailesine de gıda yardımında bulunuldu.