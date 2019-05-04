Hakkari'de ‘Veliler Okuyor' projesi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, ‘Veliler Okuyor Projesi' kapsamında 50 veli sınava alındı.

İlçeye bağlı Yeşildere Mahallesi'nde yer alan Hamit Kesici İlkokulu'nda okuyan 50 öğrencinin velisi ‘Veliler Okuyor' projesi kapsamında sınava girdi. Okul öğretmenlerinden ve Proje Koordinatörü Mahinur Bozbıyık tarafından 3 haftalık bir eğitimin ardından veliler kendilerine verilen ‘Küçük kara balık' adlı hikaye kitabından sınava tabi tutuldu.

Çocuklarının ders gördüğü sıralarda sınava giren velilere, test ve açık sorular soruldu.

Proje hakkında bilgi veren Proje Koordinatörlerinden Mahinur Bozbıyık, öğrencilere rol model olmaları ve öğrencilerin gelişimi açısından projenin önemli olduğunu ifade ederek, “Veliler Okuyor' projesi kapsamında yaklaşık 3 hafta boyunca velilerimiz kitap okudular. Bugün de sınav oluyorlar. Amacımız velilerimizin öğrencilere örnek olmasını sağlamak ve bu anlamda kitap okuyarak çocuklarını da kitap okumaya heveslendirmektir. Aynı zamanda veli ile iş birliği yaparak çocuklarımızı geliştirmektir” dedi.

Velilerin de projede yer almak için istekli olduğuna değinen Bozbıyık, “Katılımımız da çok fazla oldu. Gayet destek gördük. Bizim için ilkokul, lise veya üniversite mezunu olmasına gerek yok. Okuma yazma bilmesi yeterlidir” diye konuştu.

Rehber Öğretmen Neslihan Özkan ise projenin; velilerin hem öğrencilere hem de diğer velilere rol model olması açısından büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, “Söz konusu proje sayesinde kitap okuma alışkanlığının önce okulumuzun bulunduğu mahallede daha sonra da ilçemizde örnek teşkil edeceğini ve bu anlamda kitap okuma oranında artışa vesile olacağını umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Leyla Yalçın isimli ev hanımı ise projeyi çok beğendiklerini belirterek, “Bu projeye biz de katılmak istedik. Ben okumaya başladığımdan beri kızım da okumayı çok sevdi. Bizim için çok güzel bir proje oldu. Kızımla beraber kitap okurken hem eğleniyor hem de mutlu oluyoruz. Yani zevkli geliyor bize” dedi.

Bahri Tekin isimli veli de, “Küçük kara balık güzel bir hikaye kitabı. Kitapta daha çok başarı ve geleceğe yönelik hayatın anlamını taşıyan güzel şeyler öğreniyor insan. Küçük kara balık kitabı; bu dünyada güzel yerlerin olduğunu, güzel yaşamların olduğunu belirten bir kitap. Biz de okuduk ve özetledik. Ardından sınava döktük. İnşallah çocuklarımıza hayırlı olur” şeklinde konuştu.