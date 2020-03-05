Hakkari'de velilere eğitim bilişim ağı tanıtıldı

Hakkari Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde 'Bir Kitap Bir İnsan' projesi kapsamında kitap okuma etkinliği düzenledi. Etkinlik kapsamında öğrenci ve velilere Eğitim Bilişim Ağı'nın tanıtımı yapıldı.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın başlatmış olduğu 'Bir Kitap Bir İnsan' projesi kapsamında Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde kitap okuma etkinliği düzenledi. İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Mecit Yılmaz ve Sabah Saklı ile okul müdürü Fatma Abbasigil, öğretmen, öğrenici ve velilerin katıldığı etkinlik kapsamında bir saat kitap okundu ve programa katılan konuklara birer kitap hediye edildi. Kitap okuma etkinliğinin ardından, yenilenen ve zenginleştirilmiş içeriğiyle Eğitim Bilişim Ağı (EBA) hakkında öğrenci ve velilere bilgi verildi.