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Hakkari'de yağışlardan dolayı bir evin damı çöktü

Hakkari’de 6 kişilik ailenin yaşadığı toprak evin damı, yağış nedeniyle kısmen çöktü.

Hakkari'de 6 kişilik ailenin yaşadığı toprak evin damı, yağış nedeniyle kısmen çöktü.


Dağgöl Mahallesi'nde ikamet eden Naci Tatlı'nın oturduğu tek katlı kiralık toprak evin damı, sabaha karşı etkili olan yağış nedeniyle çöktü. 4 çocuk annesi Türkan Tatlı, yağış nedeniyle toprak evlerinin bir bölümün çöktüğünü, çöken kısımda kimsenin olmamasının büyük şans olduğunu söyledi. Türkan Tatlı, yağış nedeniyle mağdur olduklarını, evlerinin kullanılamaz hale geldiğini belirterek, "O esnada çocuklarım uyuyordu. Allah korusun orada olsalardı belki de hayatlarını kaybedeceklerdi. Gidecek başka yerimiz de yok. Eşyalarımız zarar gördü. Kış mevsimi olmasından dolayı bir şey yapamıyoruz. Evde kalmaktan korkuyorum, üstümüze çökebilir. Mağduruz, yetkilerin bize yardımcı olmasını istiyoruz" dedi.

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