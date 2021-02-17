Hakkari'de yağmur suyu tahliye giderlerinin ızgaraları temizlendi

İki gündür belirli aralıklarla karla karışık yağmurun etkili olduğu Hakkari'de belediye ekipleri mesai gözetmeksizin çalışmalarını hızlandırdı. Belediyenin tüm birimleri harekete geçerek yağışlı havada sıkıntıların yaşanmaması için birçok noktada çalışma başlattı. Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ana cadde ve sokaklardaki yağmur suyu ızgaralarını temizleyerek olası tıkanmaların önüne geçti.

Çevre ve Temizlik İşleri Amiri Selami Mollamehmetoğlu, “Yağmurlardan dolayı sokaklarımızda su birikintileri, hatta taşkın meydana geliyordu. Yağmur suyu ızgaralarında zamanla oluşan pislikler tıkanıklığa yol açtığından dolayı yollarımız su içinde kalıyordu. Ekipleri her zaman olduğu gibi tedbiri elden bırakmayarak yağmur suyu ızgara temizliği gerçekleştirdi. Tıkanıklıklar giderildi. Artık yağmurdan etkilenmeyeceğiz ve sokaklarımızda da taşkın olmayacak inşallah” dedi.