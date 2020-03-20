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Hakkari'de yağmur ve atık su kanalları temizlendi

Hakkari Belediyesi ekipleri değişik mahallelerde başlatılan çalışmalarla yağmur ve atık su kanallarını temizledi.


Hakkari'de karların erimesi ve yağmurla birlikte oluşacak su baskınlara karşı önlemlerini arttıran belediye ekipleri, oluşan tıkanıklıkları tespit ederek çalışma başlattı. Tıkanan yağmur suyu kanalları ve tıkanan ızgaraların temizlendiğini belirten belediye yetkilileri, yağışlarda çöp atıkları, taş, kum, toprak ve bazı yabancı cisimlerin boruları tıkayarak bacaların taşmasına sebep olduğunu ifade ettiler. Bunların önüne geçmek için köprü bacaları ve yağmur suyu kanallarının devamlı temiz tutulmasının önemine vurgu yapan belediye yetkilileri, vatandaşların yol kenarındaki kanal ve yağmur suyunun geçtiği ızgaralara çöp atılmaması uyarısında bulundular.

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