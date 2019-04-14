İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Hakkari'de yaralı kedi kurtarıldı

Hakkari’de yaralı bir kedi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hakkari'de yaralı bir kedi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Medrese Mahallesi'nden gelen bir ihbar üzerine hemen harekete geçen veteriner ekipleri, yaralı gördükleri kediye ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Kliniğine getirildi. Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu ve Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çiftçi, yaralı hayvana hemen müdahalede bulundu. Durumu iyiye giden kedinin iyileşmesi halinde tekrar yaşam alanına geri bırakılacağı belirtildi.


Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri ise, hayvanlar konusunda vatandaşların çok duyarlı olduğunu belirterek, gelen ihbarlar üzerine çok sayıda hayvanı kurtardıklarını ve bu duyarlılıktan dolayı vatandaşlara teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.