Hakkari'de ‘Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' etkinliği

İçişleri Bakanlığının ‘Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu' sloganıyla başlattığı kampanya çerçevesinde Hakkari'de etkinlik düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla ülke genelinde olduğu gibi Hakkari' de farkındalık faaliyetleri düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe; Hakkâri Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkâri Üniversitesi Rektörü Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Ülke genelinde olduğu gibi Hakkari'de de saat 11.00-12.30 saatleri arasında, Şehit Selahattin İlk/Ortaokulu ve Teknokent Koleji civarında bulunan yaya geçidinde; yaya geçidinin sürücüler tarafından fark edilmesi, yaya geçitlerinde yaya geçiş üstünlüğünün vurgulanması, yayaların yaya geçitlerini kullanmasının teşvik edilmesi amacına yönelik eğitici faaliyetler gerçekleştirildi. Ayrıca okullarda yaya geçidinin kullanımı ve yaya geçidinin önemi adına İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü kolluk kuvvetleri tarafından kurum amirlerinin katılımı ile uygulamalı eğitimler ve etkinlikler düzenlendi.