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Hakkari'de ‘yayla muzu' uçkuna yoğun ilgi

Hakkari’nin yüksek kesimlerinde yetişen ve ’yayla muzu’ olarak bulunan uçkun satışa çıkarıldı.

Hakkari'nin yüksek kesimlerinde yetişen ve 'yayla muzu' olarak bulunan uçkun satışa çıkarıldı.


Hakkari yöresinde halk arasında yayla muzu olarak bilinen uçkun bitkisi, çarşı merkezinde satışa çıkarıldı. Doğu Anadolu Bölgesindeki yüksek kesimlerde yetişen ve her türlü hastalığa iyi geldiği belirtilen uşkun, piyasada destesi 10 liradan satılmaya başlandı. Yılın ilk uşkun bitkisini alan vatandaşlar, sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda da bulunarak, “Yayla muzu piyasaya çıktı, her derde devadır” ifadelerini kullandı.

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