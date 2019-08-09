Hakkari'de yaz Kur'an kursları sona erdi

Hakkari Müftülüğü tarafından il genelinde açılan ve 33 bin 800 öğrencinin katıldığı yaz Kur'an kursları sona erdi.

Hakkari Müftülüğü tarafından il merkezi ve ilçelerinde açılan bin 466 Kur'an kursuna yaklaşık 33 bin 800 öğrencinin katıldığı belirtildi. Yaz kurslarının sona ermesi ile birlikte H. Abdurrahman Çetin Camisinde düzenlenen törene, İl Müftüsü Faruk Gürbüz katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Koro şeklinde ilahilerin okumasının ardından yaz Kur'an kursunu başarı ile bitiren öğrencilerin belgeleri Müftü Gürbüz tarafından verildi.

Burada konuşan Müftü Gürbüz, Hakkari il merkezi ve ilçelerinde bin 466 kurs açtıklarını ve bu kurslara yaklaşık 33 bin 800 öğrencinin katıldığını söyledi.