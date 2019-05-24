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Hakkari'de yaz spor okul kayıtları başladı

Hakkâri merkez ve ilçelerinde her yıl açılan yaz spor okullarının bu yıl 17 branşta açılacağı belirtildi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce çocuk ve gençlerle engelli bireyleri spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı oluşturmak ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkı sağlamak amacıyla Hakkâri merkez ve ilçelerinde her yıl uygulanan yaz spor okullarının 17 branşta start alacağı belirtildi. Bu yaz atletizm, basketbol, badminton, güreş, hentbol, voleybol, tenis, okçuluk, kayak (paten), muay - thai, karate, judo, satranç, yüzme (ücretli), masa tenisi, futbol ve herkes için spor olmak üzere toplam 17 branşta açılacak yaz spor okulları için kayıtların başladığı belirtildi.

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