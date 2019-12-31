İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de yeni yıl öncesi denetim

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipler tarafından yeni yıl öncesi işletmeler denetlendi.


Halk sağlığının korunması amacıyla yıl boyunca rutin denetimlerini sürdüren Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeni yıl öncesi gıda satışı yapan işletmeler, restoran, kafe ve marketlere yönelik denetimlerde bulundu. Zabıta ekiplerinin başında bulunan Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürü Adil Demir, gerçekleştirilen denetimlerde iş yerleri, genel temizlik koşulları, hijyen kurallarına uygunluk, satışa sunulan yiyecek ve içeceklerin üretimi, ambalajlı ürünlerin son kullanma tarihleri, gıdaların muhafaza koşulları, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı gibi konular da titizlikle denetlendiklerini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.