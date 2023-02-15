Hakkari'de yer yer 3 metreyi karda yol açma çalışması

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de kalınlığı yer yer 3 metreyi bulan karda yol açma ve genişletme çalışmaları devam ediyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde kapanan yollar, il özel idaresi karla mücadele ekibinin bir haftalık geceli gündüzlü çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Yer yer 3 metre karla mücadele eden ekiplere kar savurma makineleri de destek verdi. Tüm köy ve mezra yolları yeniden ulaşıma açılırken, aynı güzergahlarda yol genişletme çalışmalarına ağırlık verildiği belirtildi.