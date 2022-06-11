İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hakkâri'de ‘Yeşilçam müzikleri' temalı konser

Hakkâri Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından verilen ‘Yeşilçam’ temalı konser büyük ilgi gördü.

Hakkâri Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından verilen ‘Yeşilçam' temalı konser büyük ilgi gördü.


Atatürk Kültür Merkezi'nde, Hakkari Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından Yeşilçam film müziklerinden oluşan konser ve Yeşilçam temalı resim sergisi büyük beğeni topladı. Büyük alkış alan konsere katılan vatandaşlar, "Bu konser, hepimizin aşina olduğu Yeşilçam filmlerinin müziklerini tekrar hatırlamamızı sağlayarak, Yeşilçam filmlerinin bizlere öğrettiği sevgi, saygı, yardımlaşma ve kardeşlik duygularını yeniden yaşattırdı" dediler.


Konsere Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu da katıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.