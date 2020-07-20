İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de Yıldırım-2 Cilo Operasyonu

Hakkari’de yürütülen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu’nda tespit edilen iki sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'de yürütülen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda tespit edilen iki sığınakta silah ve mühimmat ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında Yüksekova ilçesi Kolbaşı köyü kırsal alanında 20 Temmuz günü tespit edilen ve bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca daha önceden kullanıldığı değerlendirilen iki ayrı sığınak içerisinde 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 39 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 8 adet Dragunov kesin nişancı tüfeği şarjörü, 745 adet PKM fişeği, 38 adet Dragunov fişeği, 54 adet 5,56 milimetre fişek, 2 adet hücum yeleği, 1 adet Rus tipi RG-42 el bombası, 6 adet el bombası kılıfı, 2 adet 220 KW'lık benzinli jeneratör, 3 adet panço, patlayıcı maddem yapımına kullanılan 1 adet 12 kilo tüp, 2 adet HPG marka uzaktan komutalı patlayıcı madde, telsiz düzeneği anahtar sistemi, 6 adet UV-3R marka uzaktan komutalı patlayıcı madde telsiz düzeneği anahtar sistemi, 9 adet kondaktör el yapımı patlayıcı (EYP) kodlayıcı, 3 adet bağlantı kablosu, 1 adet 20 metre infilaklı fitil, 2 adet korner marka uzaktan kumanda, 1 adet sensör anahtar sistemi, 1 adet elektrikli fünye, 2 adet el telsizi ele geçirildi" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.