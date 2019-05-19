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Hakkari'de yıldırım düştü: 13 hayvan telef oldu

Hakkari’de yıldırım düşmesi sonucu yayladaki 13 hayvan telef oldu.

Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu yayladaki 13 hayvan telef oldu.


Olay, Bay köyünden 10 kilometre mesafede bulunan Ülebera Yaylası'nda meydana geldi. Etkili olan yağışlar nedeniyle hayvan sürüsünün üzerine yıldırım düştü. Olayda Abdullah Çiftçi'ye ait 7, Adil Çiftçi'ye ait 4 ve Nedim Çiftçi'ye ait 2 olmak üzere toplam 13 küçükbaş hayvan telef oldu.


Geçimleri tarım ve hayvancılık olan Bay köyü sakinleri, olayın üzüntüsünü yaşadıklarını belirttiler.

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