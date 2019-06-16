Hakkari'de YKS heyecanı

Hakkari'de 8 bin 588 adayın katılacağı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) pazar günkü oturumu başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı. Hakkari'de üniversite hayali kuran 8 bin 588 aday, sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulların önüne akın etti. Adaylar, daha sonra güvenlik kontrolünden geçerek sınıflara alındı.

Ülke genelinde 2 milyon 24 bin 596 adayın başvuru yaptığı YKS'nin ikinci oturumu AYT, 6 bin 450 binada 107 bin 442 salonda 295 bin 601 kişi görev alıyor.