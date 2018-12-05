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Hakkari'de yoğun sis

Hakkari’de öğle saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

Hakkari'de öğle saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.


Karla karışık yağmurun etkili olduğu Hakkari'de siste etkisini göstermeye başladı. Yüksek kesimlerde kar yağışı belirli aralıklarla etkisini sürdürürken, kent merkezinde ise karla karışık yağmur yağıyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bazı bölgeler için çok kuvvetli fırtına ve sağanak yağış uyarısında bulunurken, bazı merkezlerde ise hava şartlarının mevsim normallerinde seyredeceğini aktardı. Meteoroloji yetkilileri, Hakkari il genelinde ise yağışların pazartesi gününe kadar devam edeceği belirttiler.


Karayoluna düşen kayaları yer yer temizlemeye başladıklarını ifade eden Karayolları 114. Şube Müdürlüğü yetkilileri ise, Hakkari-Van, Hakkari Çukurca ve Hakkari-Şırnak karayolunu kullanan sürücülerin kaya düşmeleri ve olası heyelana karşı dikkatli olması uyarısında bulundular.

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