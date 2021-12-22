Hakkari'de yol açmaya çalışan karla mücadele ekibi tipiye yakalandı

Hakkari'de Durankaya beldesi ve bağlı köylerinde yüksek gelirim direğinin devrilmesi sonucu elektrikler gitti. Durumun bildirilmesi üzerine ekipler yoğun kar yağışı ve tipiye rağmen beldeye yeniden enerji vermek için çalışmaya başladı.

Hakkari ve ilçelerinde 139 köy ve mezra yolunun kapandığı Hakkari'de karla mücadele çalışmaları güçlükle yürütülüyor. Durankaya beldesinde elektrik direğinin devrilmesi sonucu belde ve köyler elektriksiz kaldı. İl Özel İdaresi karla mücadele ile VEDAŞ ekipleri bölgeye gitmek için harekete geçti. Kar ve tipi yüzünden 2600 rakımlı Şivekür Tepesi'nde yol ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekibi kapalı olan yolu açmaya çalışırken, VEDAŞ ekibi ise devrilen direği bulup beldeye yeniden enerji vermek için büyük çaba harcadı. Ancak kar ve tipi yüzünden iş makineleri zirveye ulaşamadı, tipinin yola 5 metreye kar yığdığı öğrenildi. Kara bata çıka devrilen direği bulmaya çalışan ekipler ise kısa sürede direğin yerini tespit ederek çalışmalara başladı.

VEDAŞ İl Müdürlüğü yetkilileri, kar ve şiddetli tipi nedeniyle yüksek gelirim direğinin devrilmesi sonucu Durankaya beldesi ve bağlı köylerin karanlıkta olduğunu, yolun açılması için olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürdüğünü ve beldeye yeniden enerji vermeye çalışacaklarını belirtti.