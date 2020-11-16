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Hakkari'de yol asfaltlama çalışması

Hakkari Belediyesi tarafından Kayacan Caddesi sıcak asfaltla kaplandı.


Asfalt çalışmalarının devam ettiği Hakkari'de geçit vermeyen yollar tek tek asfalta kavuşturuluyor. Birçok mahalle ve caddenin asfalta kavuştuğu kentte çalışmalar kademeli olarak devam ediyor. Sanayi yolunan ardından çarşı merkezinde bulunan Kayacan Caddesi de asfalta kavuşturuldu. Sabah saatlerinde başlayan asfalt çalışmaları gece geç saatlere kadar devam etti.


Doğalgaz döşeme çalışmalarının ardından birçok yolun sıcak asfalta kavuşturulduğu Hakkari'de çalışmaların devam ettiğini belirten belediye yetkilileri, hizmetlerin program dahilinde devam edeceğini belirttiler.

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