İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de yol asfaltlama hazırlığı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’deki Kayacan Caddesi, yapılan doğalgaz döşeme çalışmalarının ardından asfalt için hazır hale getirildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki Kayacan Caddesi, yapılan doğalgaz döşeme çalışmalarının ardından asfalt için hazır hale getirildi.


Asfalt, istinat duvarları, yama asfalt, içme suyu, kanalizasyon ve birçok çalışmanın devem ettiği Hakkari kent merkezi adete şantiyeye dönüştü. Kış ayları başlamadan önce temposunu hızlandıran belediye ekipleri, program dahilinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Alt ve üst yapısı tamamlanan Kayacan Caddesi, asfalta kavuşmak için gün sayıyor. Caddenin iki gün içinde asfaltlanması planlandığı öğrenildi. Kentin birçok noktasında plan ve program doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini belirten belediye yetkilileri, kış gelmeden önce bitirmeyi hedeflediklerini ifade ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.