Hakkari'de yol genişletme çalışmaları start alıyor

Hakkari'de yağışların durması ve havaların ısınmasıyla birlikte belediye ekipleri harekete geçti. Bir taraftan kış aylarında tahrip olan yollara asfalt yama yapılırken, diğer taraftan da bazı mahallelerde yol genişletme çalışmalarına başlanmak için harekete geçildi. Belediye ekipleri, Merzan Mahallesi'nde startını verecekleri yol genişletme çalışmaları öncesi ölçüm yaparak vatandaşları bilgilendirdi.