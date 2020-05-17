İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de yol genişletme çalışmaları start alıyor

Hakkari Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü tarafından yol genişletmesi çalışmaları öncesi bazı noktalarda ölçüm yapıldı.


Hakkari'de yağışların durması ve havaların ısınmasıyla birlikte belediye ekipleri harekete geçti. Bir taraftan kış aylarında tahrip olan yollara asfalt yama yapılırken, diğer taraftan da bazı mahallelerde yol genişletme çalışmalarına başlanmak için harekete geçildi. Belediye ekipleri, Merzan Mahallesi'nde startını verecekleri yol genişletme çalışmaları öncesi ölçüm yaparak vatandaşları bilgilendirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.