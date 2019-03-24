Hakkari'de yol genişletme çalışması

Hafta sonları yüzlerce ailenin akın ettiği kayak merkezi yolunun son yağışlarla birlikte daralması sonucu il özel idaresi ekipleri harekete geçti. Kent merkezinde 12 kilometre mesafede bulunan Hakkari Kayak Merkezi yolu, il özel idaresi karla mücadele ekibi tarafından genişletilmeye başlandı. 3 iş makinesi ile başlatılan genişletme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri, vatandaşların rahatlıkla kayak merkezine gidip gelebilmeleri için yolu çift şerit olarak genişlettiklerini belirttiler.