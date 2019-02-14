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Hakkari'de yol stabilize çalışması

Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Karşıyaka Mahallesi’nde yol stabilize çalışması başlatıldı.

Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Karşıyaka Mahallesi'nde yol stabilize çalışması başlatıldı.


Yürütülen çalışmalar kapsamında Karşıyaka Mahallesi yolunda kumlama ve stabilize çalışmaları yapıldı. Dondurucu havaya rağmen kentteki çalışmalarını sürdüren belediye ekipler, bir taraftan karla mücadele diğer taraftan ise geçit vermeyen yollarda stabilize çalışmalarını sürdürüyor.


Karşıyaka Mahallesi'nin üst kısımlarında kalan yolun, yağışlarla birlikte kullanılamaz hale geldiğini ve araçların güçlükle ilerleyebildiğini belirten mahalle sakinleri, soğuk kış günlerinde kumlama ve stabilize çalışması başlatan belediye ekiplerine teşekkür ettiler.

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