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Hakkari'de yol tuzlama çalışması

Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin değişik noktalarında tuzlama çalışması yaptı.


Belediye ekipleri, etkisini gösteren dondurucu soğuklar nedeniyle buzlanan yollarda olası kazaların önüne geçmek için tuzlanma çalışması yaptı. Değişik mahallelerin yolunda tuzlama çalışması yapan belediye ekipleri, çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürdü.


Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, kentin değişik noktalarında oluşan buzlanmalara karşı tuzlanma çalışması yaptıklarını belirttiler.

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