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Hakkari'de yol ve kaldırım yapım çalışması

Hakkari Belediyesi tarafından başlatılan yol ve kaldırım yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.


Birçok mahalle yoluyla caddenin bitümlü sıcak asfalt ve yüzey sertleştirici betonla kaplandığı Hakkari'de kaldırım ve yağmur suyu kanal çalışmaları da sürüyor. Altay Caddesi'nde yapılan kaldırım çalışmalarını yerinde denetleyen Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, teknik ekipten çalışmalar hakkında bilgi aldı.


Doğalgaz hattı döşeme çalışması nedeniyle caddenin kullanılamaz hale geldiğini belirten Altay Caddesi sakinleri, caddeyi yeniden asfaltlayan ve tahrip edilen kaldırımları inşa eden belediye ekibine teşekkür ettiler.

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