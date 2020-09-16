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Hakkari'de yol yapım çalışması

Hakkari Belediyesi ekipleri, Altay Caddesi’nin asfaltlanması için altyapı çalışmalarına hız verdi.

Hakkari Belediyesi ekipleri, Altay Caddesi'nin asfaltlanması için altyapı çalışmalarına hız verdi.


Kentte ulaşımda araç ve yaya trafiğini rahatlatmak için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Doğalgaz hattı döşeme çalışmaları nedeniyle tahrip olan Altay Caddesi için belediye ekipleri harekete geçti. Altay Caddesi'nde bitümlü sıcak asfalt (BSK) öncesi kaldırım yapım çalışmaları başlatıldı.


Altyapı ve kaldırım çalışmalarının ardından caddenin asfaltlanacak olmasının mutluluğunu yaşayan esnaf, bu çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.


Belediye yetkilileri ise yeni yapılan asfalt yolların kentte hayırlı olmasını dileyerek, çalışmaların devam ettiğini belirtiler.

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