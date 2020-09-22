Hakkari'de yol yapım ve asfalt çalışması

Doğalgaz döşeme çalışması sonucu tahrip olan yollar yeniden asfaltlanırken, diğer taraftan da imar yollarındaki genişletme çalışmaları sürüyor. Hakkari Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Merzan Mahallesi'nde yol genişletme çalışmaları başlattı. Dar olan imar yollarında genişletme çalışması yaparak trafik yoğunluğunun önüne geçilmeye çalışılıyor.

Kentin birçok noktasında asfalt çalışmalarının devam ettiğini belirten yetkililer, imar yollarındaki genişletme işinin ise sürdüğünü ifade ettiler.