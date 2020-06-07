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Hakkari'de yol yıkama çalışması

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Merzan Mahallesi yolu itfaiye ekipleri tarafından tazyikli suyla yıkandı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Merzan Mahallesi yolu itfaiye ekipleri tarafından tazyikli suyla yıkandı.


Kent merkezindeki cadde ve sokakları köpüklü suyla yıkayan Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Merzan Mahallesi yoluna yöneldi. Mahalle yollarını düzenli bir şekilde yıkamadan geçiren itfaiye ekipleri, bazı ev ve iş yerlerinin camlarını da tazyikli suyla yıkadı.


Merzan Mahallesi sakinleri, çalışmalardan dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler.

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