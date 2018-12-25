Hakkari'de yolda kalan öğrenci servisi ile ambulans kurtarıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de olumsuz hava şartları nedeniyle yolda kalan öğrenci servisi ile hasta almaya giderken yoldan çıkan ambulans kurtarıldı.

Hakkari genelinde kapalı bulunan köy ve mezra yollarının yeniden açılması için il özel idaresi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geçitli köyü Pınarca mezrası öğrencilerini taşıyan servis, gece geç saatlerde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kaldı. Durumun İl Özel İdaresi Geçitli Şantiyesine bildirilmesi üzerine karla mücadele ekibi hemen harekete geçti. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, ilk önce minibüste bulunan öğrencilerle sohbet ederek durumlarını sordu. Daha sonra yolda kalan minibüsü, iş makinelerinin yardımı ile kara saplandığı yerden çıkarılarak köye ulaştırıldı.

Geçitli köyüne hasta almaya giden ambulans ise kayarak yoldan çıktı. Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinelerinin yardımıyla ambulansı mahsur kaldığı yerden kurtarldı.

Mesai gözetmeksizin zor doğa koşullarına karşı çalışan karla mücadele ekibi, yöre halkından da tam not aldı.