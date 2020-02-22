İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'de yükselen kar dağları

Hakkari Belediyesi karla mücadele ekibi kent merkezindeki kar dağları ile mücadele ediyor.


İş makinelerinin biriktirdiği kar yığını, yüksek kesimlerde 5 metreyi aşan kar dağlarını aratmadı. 14 iş makinesi ile yapılan çalışmalar aralıksız olarak devam ederken, cadde ve sokaklarda biriktirilen kar ise çarşı merkezinden kaldırılıyor. Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek'in denetiminde geceli gündüzlü devam eden çalışmalarda, kentin etrafını saran kar dağları görenleri şaşırttı. 5 metreye kadar yükselen karların arasında yürüyen vatandaşlar, ekiplerin tonlarca kar yığınını kent dışına çıkarttıklarını belirtti.


Çarşı merkezinin ara sokakları ve çatılarda atılan karları üst üste biriktiren karla mücadele ekibi, kamyonlara yükleyerek kent dışına çıkartma çalışmalarını sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.