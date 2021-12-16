Hakkari'de “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” konseri

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Güzel Sanatlar Lisesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde organize edilen “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” konsere, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Şaban Arslan, bazı kurum müdürleri, okul müdürleri, veli ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Şaban Türkben, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Koro ve orkestrası, şiir ve ilahilerin ardından program sona erdi. Sahneye çıkan Vali İdris Akbıyık, öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, böyle güzel anlamlı konserden dolayı kendilerine teşekkür etti.