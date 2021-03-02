Korona virüsle mücadelede girilen yeni kontrollü normalleşme döneminin ardından düşük riskli iller arasında yer alan Hakkari'de yüz yüze eğitim başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamanın ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Hakkari'de de eğitim öğretim yüz yüze başladı. Hakkari genelinde korona virüs nedeniyle uzun bir süredir okullarından uzak kalan öğrenciler, bugün itibari ile okullarına, öğretmen ve arkadaşlarına kavuştu.

Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunda düzenlenen törene İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, okul yönetimi ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler sosyal mesafe kuralları çerçevesinde sınıflara alındı.

Müdür Gür; maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması uyarısında bulundu.