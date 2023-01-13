İhlas Haber Ajansı

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Hakkari'de zabıta denetimleri sıkılaştı

Hakkari Belediyesi ekipleri, pastaneler ve imalathaneleri büyük bir titizlikle denetlendi.


Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pastaneler ve imalathaneleri büyük bir titizlikle denetlendi. İşyeri sahiplerine temizlik, hijyen konusunda gerekli uyarılar yapıldı. Ayrıca yerel market, zincir market ve diğer yerel işyerleri denetlendi. Ruhsat kontrolleri yapıldı. Genel temizlik uyarılarında bulunuldu. Zabıta Müdürü Adil Demir, denetimlerde ürün etiketleri, fahiş fiyat artışı ve gramaj eksikliği denetimlerini gerçekleştirerek işletmecilere uyarılarda bulundu. Denetimleri artarak sürdüreceklerini söyleyen Demir, halkın sağlığı öncelikleri olduğunun ifade etti.

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