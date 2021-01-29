Hakkari'de zabıta ekipleri tedbirleri elden bırakmıyor

Zabıta Müdürü Adil Demir ve berberindeki zabıtalar, kentin birçok noktasında esnafa yönelik ani denetimlerde bulundu. Fırın, tatlı imalathaneleri, AVM, kasap ve birçok iş yerinde denetimlerde bulunan zabıta ekipleri; maske, mesafe ve temizlik konularında denetimlerde bulundular. Yapılan denetimler sırasında süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri gibi çabuk bozulabilecek ürünler denetlendi. Kasap ve şarküteri reyonlarında ürünlerin son kullanım tarihlerine bakan ekipler, denetimler esnasında marketleri hijyen ve genel temizlik yönünden de kontrol etti.

Fırınları da büyük bir titizlikle denetleyen zabıta ekipleri, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için fırınları sıkı takibe aldı.

Denetim yapılan fırınlarda; hijyen, gramaj ve personel temizliği gibi kurullara uymayan bazı fırınlara gerekli uyarılarda bulunuldu. Zabıta Müdürü Demir, bundan sonraki süreçte de vatandaşların sağlığını ilgilendiren tüm konularda denetimlerinin aralıksız devam edeceğini söyledi.