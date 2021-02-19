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Hakkari'de zabıta ekipleri tedbirlerini sürdürüyor

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlarda ekmek gramajı ve lokantalarda hijyen denetimi yaptı.


Kentteki fırınları ve lokantaları tek tek denetleyen zabıta ekipleri, işçileri galoş ve eldiven takmaları konusunda uyardı. Zabıta Müdürü Adil Demir, fırınlar ve lokantalarda denetimleri sıklaştırdıklarını belirterek; maske, mesafe ve temizlik üzerinde durduklarını söyledi. Demir, "Fırınlarda ekmek gramajı ve lokantalarda hijyen denetimlerimizi sık sık gerçekleştireceğiz. Fırınlarda çalışan işçilere galoş ve eldiven takmaları konusunda tekrar hatırlatmalarımızı yaptık. Fırınların imalathaneleri ve lokantaların mutfak kısmında hijyen denetimlerimizi de gerçekleştirdik” dedi.

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