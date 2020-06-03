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Hakkari'de zehirlenen köpek tedavi altına alındı

Hakkari’de yediği bir besinden zehirlenen kurt cinsi köpek tedavi altına alındı.

Hakkari'de yediği bir besinden zehirlenen kurt cinsi köpek tedavi altına alındı.


Hakkari'deki Kale-3 Polis Noktasından gelen ihbar üzerine olay yerine intikal eden Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, kurt cinsi polis köpeğine ilk müdahaleyi yaptı. Yediği bir besinden zehirlendiği tespit edilen köpek, tedavinin ardından müşahede altına alındı. Hayvanlara verdiği destekle tanınan hayvan sever Emniyet Müdür Yardımcısı Dr. Savaş Şimşek de bitkin haldeki köpeğin başından bir an olsun ayrılmayarak veteriner ekiplerine destek verdi.

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