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Hakkari'de zehirlenen köpekler tedavi altına alındı

Hakkari’de zehirlenen başıboş köpekler, belediye ekibi tarafından muayeneleri yapılarak tedavi altına alındı.

Hakkari'de zehirlenen başıboş köpekler, belediye ekibi tarafından muayeneleri yapılarak tedavi altına alındı.


Hakkari Üniversitesi yeni yerleşkesi mevkiinden gelen şikayet üzerine Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Burada yere yığılan başıboş köpeklere ilk müdahaleyi yapan veteriner ekipleri, muayene sonucunda hayvanların zehirlendiklerini tespit etti. Hayvanların nasıl zehirlendikleri hakkında net bir bilgi alınamazken, ekipler köpekleri müşahede altına aldı.

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