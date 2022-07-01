Hakkari'de zincir marketler denetlendi

Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıtalar, denetimlerde fiyat etiketleri, gramaj eksikliği, son kullanma tarihi ve raf kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık gibi durumlar incelendi. Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden zabıta ekipleri, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı. Rafta bulunan etiket fiyatı ve kasa fiyatının farklı olduğu marketlere haksız fiyat uygulandığı tespit edilen ürünler ile ilgili tutanak tutuldu.

Marketlerin depolarında bulunan ürünlerin nasıl muhafaza edildiğinden hijyen kurallarına kadar birçok konuda yapılan denetimlerde eksikler kamera, fotoğraflar ve tutanaklar ile kayıt altına alındı. Zabıta Müdürü Demir, "Fırsatçılara göz açtırmayacağız. Denetimleri sıkılaştırıyoruz ilimizde faaliyet gösteren zincir market ve yerel marketler denetlendi. Denetimlerimiz bundan sonra da aralıksız olarak devam edecektir" dedi.