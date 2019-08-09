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Hakkari'deki 29 gölete yavru balık bırakıldı

Hakkari İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ile ilçelerdeki 29 gölet ve baraja yavru balık bırakıldı.


Hakkari merkeze bağlı Kamışlı köyünde balıklandırma çalışması yapan ekiplere eşlik eden İl Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek, Bakanlık bünyesinde 2002'den bu yana göl ve göletlerde balıklandırma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Şimşek, "Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün desteğiyle Antalya'da üretilen balıklar ülkenin her tarafına gönderildi. Avlanma ile ilgili vatandaşların, kullanılması yasak ürünlerden uzak durmaları gerekir, çünkü bu ürünler hem doğaya hem de suda yaşayan canlılara zarar veriyor. Kent genelinde son 3 yılda yaklaşık 350 bin balığı farklı noktalardaki sulara bıraktık. Bu yıl ise Antalya Kepez'den 130 bin yavru balık getirdik. Bu balıkları il merkezi ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerindeki 29 ayrı baraj ve gölete bıraktık. Su potansiyeli bakımından zengin bir iliz. Kamışlı köyünde 4-5 irili ufaklı göletimiz bulunmaktadır. Burada balıklandırma çalışmamızı yaptık, diğer köylerdeki göletlerde de bu çalışmayı yapacağız" şeklinde konuştu.

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