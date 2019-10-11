İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hakkari'deki 3 mahallenin içme suyu hattı arızalandı

Hakkari’de arızalanan 3 mahallenin içme suyu hattının yeniden onarılması için belediye ekipleri çalışma başlattı.

Hakkari'de arızalanan 3 mahallenin içme suyu hattının yeniden onarılması için belediye ekipleri çalışma başlattı.


Hakkari'nin Yeni, Gazi ve Berçelan mahallelerindeki içme suyu hatlarında arza meydana geldi. Sıkıntının giderilmesi için belediye ekipleri hemen harekete geçti. İş makinelerinin yardımı ile arızayı tespit eden belediye ekipleri, susuz kalan mahallelere su vermek için çalışmalarını sürdürüyor.


Türkiye'nin en zor coğrafi yapısına sahip olan Hakkari'de özelikle altyapı çalışmalarının yer yer büyük zarar gördüğü belirtildi. Toprak kayması nedeniyle arızalanan içme suyu şebekeleri belediye ekiplerini tarafından onarılmaya çalışılıyor.


Belediye yetkilileri; Yeni, Gazi ve Berçelan mahallelerinde meydana gelen arızadan dolayı su veremediklerini belirterek, mahalle sakinlerinin susuz kalmaması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüğünü söylediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.