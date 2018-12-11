Hakkari'deki 40 okula spor malzemesi desteği

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de Sosyal Destek Programı (SODES) bünyesinde hayata geçirilen “Sağlıklı Bir Gelecek, Sporla Gelecek” projesi kapsamında 40 okula spor malzemesi dağıtıldı.

Kıran Mahallesi Spor Salonunda düzenlenen spor malzemesi dağıtım törenine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, İl Jandarma Komutan Vekili Yavuz Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Turan Şimşek, SODES Müdürü Mecit Yılmaz, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, “Sağlıklı Bir Gelecek, Sporla Gelecek” projesi kapsamından SODES tarafından alınan spor malzemelerinin hayırlı olmasını diledi. Gür, “İki yıla aşkın bir süredir sürdürdüğümüz bu projede geçen yıl 35 bine yakın öğrenci sporla tanıştı ve 11 dalda çeşitli spor müsabakaları yapıldı. Bizim buradaki amacımız, çocukları sokakta alıp sporla tanıştırmaktır. Bütün okullarımızda ise sportif aktiviteler devam ediyor. Bundan sonraki hedefimiz 50 bine yakın öğrenciyi sporla tanışmak olacaktır” dedi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık ise, daha önce “Bir Kitap Bir İnsan” projesini başlattıklarını belirterek, sporun da çok önemli olduğunu söyledi. SODES'in “Sağlıklı Bir Gelecek, Sporla Gelecek” projesi kapsamında çocukları sporla tanıştırdıklarını ifade eden Vali Akbıyık, “Hem kitap okuyacağız hem de spor yapacağız. ‘Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek' projesinde emeği geçen kuramlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Vali Akbıyık, daha sonra öğrencilerle bir süre sohbet ederek spor malzemelerini teslim etti.