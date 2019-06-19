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Hakkari'deki camiler çocuk sesleriyle şenlendi

Hakkari’de yaz Kur’an kursları düzenlenen açılış programıyla start aldı.

Hakkari'de yaz Kur'an kursları düzenlenen açılış programıyla start aldı.


Hacı Sait Caminde düzenlenen programa Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Müftü Yardımcısı Osman Doğan, cami ve Kur'an kursu görevlileri, büro personelleri, veliler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kurs öğrencisinin Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, ilahi ve sinevizyon gösterimi ile devam etti. Akabinde öğrencilere hitap eden Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz, bugün itibariyle cami ve Kur'an kurslarında çiçek açtığını belirterek, “Her biriniz birer çiçeksiniz. Sizi kurslarımıza gönderen anne ve babalarınıza teşekkür ediyorum. Sizler burada Kur'an-ı Kerim'i, dini bilgileri, ibadeti ve ahlaki kuralları öğrenmenin yanı sıra bir de eğleneceksiniz. İyiliğe anahtar, kötülüğe kilit olacaksınız. Öğreneceğiniz Kur'an'a göre ahlakınızı şekillendireceksiniz. Ayrıca sizden isteğim, burada öğrendiklerinizi evdekilere de anlatmanız ve hayatınız boyunca yerine getirmenizdir” şeklinde konuştu.


Öğrencilere kitapların dağıtılması ve ikramdan sonra program sona erdi.

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