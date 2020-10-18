Hakkari'deki camiler dezenfekte edildi

Hakkari'de yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında camiler dezenfekte edildi.

Hakkari Valiliğinin almış olduğu korona virüs tedbirleri kapsamında kentteki tüm camiler Hakkari Belediyesi ekipleri tarafından tekrardan dezenfekte edildi. Dezenfekte çalışmalarının aralıksız olarak sürdüğü Hakkari'de yetkililer, vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması uyarısını tekrarladılar. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri ise kentteki tüm okul, kurumlar, işyerleri, camiler, kuran kursları, cadde ve sokakların düzenli bir şekilde dezenfekte edildiğini ifade ettiler.