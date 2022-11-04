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Hakkari'deki çiftçilere buğday ve tohum desteği

Hakkari Valiliği tarafından atıl ve kullanılmayan arazilerde üretimin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalarda çiftçilere yüzde 75 hibeli 152 ton buğday ve arpa tohumu dağıtıldı.


Çiftçilere yönelik düzenlenen buğday ve arpa tohum dağıtım töreninde konuşan Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, Hakkari Valiliği tarafından atıl ve kullanılmayan arazilerde üretimin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde kentteki çiftçilere yüzde 75 hibeli 152 ton buğday ve arpa tohumu dağıtımına başlandığını söyledi.


Yapılan konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Kasımoğlu ve beraberindekiler tarafından çiftçilere buğday ve arpa tohumu dağıtıldı.


Tohum dağıtım törenine AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, İl Tarım ve Orman Müdürü Cemal Özkan ve çiftçiler katıldı.

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