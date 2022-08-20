Hakkari'deki etkinliklere Aleyna damgasını vurdu

Hakkari Belediyesi tarafından “Hakkari'de Hayat Var” sloganıyla düzenlenen ‘Sahne sırası sende çeyrek final' etkinliğine güzel sesi ile 17 yaşındaki Aleyna Koçak damgasını vurdu.

İsimlerini görevlilere yazdırarak tek tek sahneye çıkan 7'den 70'e birçok yarışmacı, şarkı seslendirerek performanslarını sergiledi. Açık havadaki Hakkari gecelerine renk katan yarışmacılar, tribündeki izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandılar. Sahne alan yarışmacıların performansları ses sanatçıları Mahmut Duman, Bülent ve Özgür Kuşar ikizler ve Münür Beyter'den oluşan jüri üyeleri tarafından oylandı.

Onlarca yarışmacının arasında yerine alan 17 yaşındaki Aleyna Koçak, güzel sesi ile yarışmaya damgasını vurdu.

Her yaşta yarışmacının katıldığı ‘Sahne sırası sende çeyrek final' etkinliğinde Malatya başta olmak üzere birçok ile ait şarkılar da seslendirildi. Yarışmanın finalinde ise dereceye girenlere sürpriz ödüller verileceği öğrenildi.

Hakkari Belediyesi tarafından iki aydır Kent Park'ta düzenlenen etkinliklerin şehir merkezine ayrı bir renk kattığını belirten vatandaşlar, huzur ve güvenin sağlandığı kentte güzel etkinlikler düzenleyen belediye yetkililerine teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin devamını istediler.