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Hakkari'deki fırınlar tam not aldı

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ildeki fırın işletmeleri tam not aldı.


Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki zabıtalar, ekmek gramajlarını hassas terazi yardımıyla kontrol etti. Fırınlarda ekipler genel hijyenin yanı sıra personelin de gereken kurallara uyup uymadıklarını denetledi. Yapılan denetimlerde fırın işletmeleri ekmek gramajı ve hijyenik bakımında tam not aldı.


Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, fırınlarda yapılan denetimlerde hiçbir aksi durum ile karşılaşmadıklarını belirtti.

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