Hakkari'deki fırınlarda gramaj demetimi

Hakkari'de sabaha karşı Zabıta Müdürü Adil Demir ve beraberindeki ekipler, fırınları tek tek denetledi. Çalışma kapsamında girdikleri fırınlarda önce ekmeğin fiyatını ardından gramajını kontrol eden ekipler, hijyen koşullarını da gözden geçirdi. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehrin birçok noktasında faaliyet gösteren unlu mamul üretim yerlerinde, fırın, bakkal ve marketlerde ekmeklerin gramajı başta olmak üzere ekmek üretimi ve hijyen şartları gibi konuları ele alarak denetimleri sürdürdüklerini belirtti.

Fırınlarda özellikle çalışanların temizliği, imalathane ve satış yerlerinin temiz olup olmadığı, istenilen şartlara uyulup uyulmadığı hususunda kontroller yapan zabıta ekipleri, kontrol esnasında eksiklik tespit edilen işletmelerin sahiplerine var olan bu eksikliklerini gidermeleri konusunda uyarılarda bulunup kurallara uyan işletmelere de teşekkür etti.

Zabıta ekipleri, halkın temiz, güvenli ve kaliteli hizmet alması için çeşitli denetimler yaptıklarını belirterek, “İşletmelerde imalathane ve çalışanların temizliği, gramaj ile üretilen ürünlerin sağlığa uyumluluk koşulları gibi konularda kontrollerimizi periyodik olarak sürdürüyoruz. Birçok alanda olduğu gibi fırın denetimlerini de aralıksız olarak sürdürmeye devam edeceğiz. İncelemelerimizde esnaf ve çalışanlara çeşitli konularda uyarılarda bulunuyoruz, kanunlar çerçevesinde halkımızın temiz ve güvenilir hizmet alması için görevimizi yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızdan halk sağlığını tehdit eden durumlarla karşılaştıklarında belediyemizi aramalarını rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.