Hakkari'deki fırınlarda hijyen ve gramaj denetimi

Hakkari'de zabıta ekipleri, fırınlarda gramaj, hijyen ve fiyat denetimini arttırdı

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırın denetimlerini Ramazan ayının gelmesiyle birlikte arttırdı. Pidelerin gramajları hassas terazi yardımıyla kontrol ediliyor. Fırınlarda ekipler genel hijyenin yanı sıra personelin de gereken kurallara uyup uymadıklarını denetliyor.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, belediye ekipleri tarafından halkın daha rahat bir Ramazan geçirmeleri için gereken tedbirler aldığı belirtilerek, “Bunun en önemli kısmı ise fırınlarımızda yapılan denetimler ile ibadethane temizliğimizdir. İnşallah huzur ve dayanışma içerisinde Ramazan ayını yaşayacağız” denildi.