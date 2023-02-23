Hakkari'deki gezici kütüphane deprem bölgesinde

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de bulunan gezici kütüphane, deprem bölgesinde kütüphanecilik faaliyetlerini sürdürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan etkinlikler çerçevesinde Hakkari İl Halk Kütüphane Müdürlüğüne ait gezici kütüphane aracı da Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde kütüphanecilik faaliyetlerini sürdürüyor.

Kütüphanecilik faaliyetlerinde afetzede çocuklara yönelik birçok etkinlik gerçekleştirdiği belirtildi.